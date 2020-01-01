"بحبك من كل قلبي".. هالة صدقي تستعيد زكرياتها مع الراحلة رجاء الجداوي

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:16 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة هالة صدقي، صورة لها برفقة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا منذ فترة إثر إصاباتها بڤيروس كورونا.

حيث نشرت هالة، صورة جمعتهما وظهرت بالصورة برفقة رجاء الجداوي وعلقت: "حبيبتي انا يا رجاء، كنتي اجمل واشيك ست في مصر، لغايه دلوقتي حقيقي محدش مصدق انك مشيتي، بس عزائي اني عارفه انك في احسن مكان ومع انقي ملايكه وانك ارتحتي من الامك، بجد بحبكً من قلبي".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، قبل أيام جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية ،ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة.

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