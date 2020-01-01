أستاذ علم فيروسات يكشف مفاجأة صادمة بشأن بوابات التعقيم الإلكترونية

كشف أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، أن بوابات التعقيم الإلكترونية، قد يكون لها تأثير ضار على المواطنين بسبب المواد الكيميائية التي يتم رشها، لافتا إلى أنها قد تضر بالعين أو الجلد.





وأوضح "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، أن بوابات التعقيم الإلكترونية تعطي إحساس خاطئ بالأمان والوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات.





الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.



