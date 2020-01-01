أستاذ علم فيروسات يكشف مفاجأة صادمة بشأن بوابات التعقيم الإلكترونية

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:08 ص
أحمد شاهين
أحمد شاهين
الفجر
كشف أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، أن بوابات التعقيم الإلكترونية، قد يكون لها تأثير ضار على المواطنين بسبب المواد الكيميائية التي يتم رشها، لافتا إلى أنها قد تضر بالعين أو الجلد.

وأوضح "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، أن بوابات التعقيم الإلكترونية تعطي إحساس خاطئ بالأمان والوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات.

الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر بوابات التعقيم الإلكترونية المنظمه العالميه الفجر الصحه العالميه

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 18 ساعة

بشرة سارة لريال مدريد قبل لقاء الحسم ضد فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 7 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 16 ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: الزمالك صرف نظر عن التعاقد مع نجم بيراميدز لهذا السبب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 12 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: هناك التزام من المواطنين بالإجراءات الاحترازية

باحث بـ جامعة أمريكية: نتوقع أجهزة تعقيم بـ الموجات فوق البنفسيجية خلال عام

أستاذ فيروسات يكشف حقيقة انحسار وباء كورونا في مصر

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

الصحة: لأول مرة.. ارتفاع مؤشر نسب الشفاء من كورونا إلى 28.1%

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة انتقال كورونا عبر الهواء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

11:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام