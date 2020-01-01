كليب "تيك توك" لـ محمد رمضان يقتحم شاشات ميدان "تايمز سكوير"

الأغنية تم تصويرها بين مصر، وأمريكا، حيث قام رمضان بتصوير مشاهده في الكليب بالقاهرة، وقام الرابر "سوبر ساكو"، والذي يشاركه في العمل، بتصوير مشاهده بكالفورنيا؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.









شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه بمقطع فيديو قصير، للدعاية الخاصة بكليبه الجديد المنتظر "تيك توك"، على أكبر شاشات "التايمز سكوير"، في نيويورك.وعلق رمضان، على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "دعاية كليب تيك توك الآن على أكبر شاشة في شارع تايم سكوير في نيويورك".جدير بالذكر أن محمد رمضان، كان قد حقق نجاحًا كبيرًا في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل البرنس.