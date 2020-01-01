زيارات مكوكية للداخل والخارج.. أبرز جهود "العناني" لتنشيط السياحة المصرية

بالرغم مما تشهده مصر من ظروف خاصة واستثنائية بسبب جائحة كورونا، إلا أن جهود وزارة السياحة والآثار لاستئناف السياحة مرة أخرى وتنشيط حركة السياحة في مصر؛ أشاد بها الإعلام الدولي وهذه الإشادة الدولية دعمت جهود وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني في التشجيع على السياحة المصرية.





وتستعرض بوابة " الفجر " أبرز جهود وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني لتنشيط حركة السياحة المصرية في السطور التالية:





- "العناني" يزور أوكرانيا وبيلاروسيا لتنشيط حركة السياحة في مصر:

من المقرر أن يزور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، كلا من: أوكرانيا وبيلا روسيا، في زيارة تستمر لمدة 48 ساعة بهدف تنشيط حركة السياحة في مصر والتي عادت في الأول من يوليو الحالي لثلاثة محافظات.





وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويعقد خلالها الوزير عددا من الاجتماعات الرسمية مع عدة مسؤولين في أوكرانيا وبيلاروسيا لإجراء مباحثات تنشيط السياحة ومن المقرر أيضًا اجتماعه بعدد من منظمي الرحلات وعقد لقاءات إعلامية مختلفة.





- وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات السلامة الصحية بمعبد فيلة:

وفي إطار جهود وزارة السياحة والآثار لحركة تنشيط السياحة في مصر، تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يوم الثلاثاء الماضي، معبد فيلة بأسوان وهو ضمن الأماكن الأثرية، التي أعيدت فتحها للزائرين اعتبارًا من 1 يوليو الماضي، تزامنًا مع عودة السياحة وحركة الطيران لمصر، وتأكد العناني من تنفيذ جميع الاشتراطات ومعايير السلامة التي وضعتها الوزارة لضمان سلامة الزائرين والعاملين في الأماكن الأثرية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.





كما تفقد العناني أحد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة بأسوان؛ للتأكد من تنفيذها إشتراطات وضوابط السلامة التي وضعتها الوزارة للحد من العدوى بكوفيد 19، فتفقد وزير السياحة والآثار تنفيذ الإجراءات الوقائية بداية من دخول الضيف من باب الفندق مرورًا بعمليات التعقيم والتطهير للحقائب وقياس درجة حرارة الضيوف، وتعقيم الأيدي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التدابير الوقائية في منطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم والبرجولات والمطابخ وحمامات السباحة، إلى جانب إجراءات التسكين والممرات الداخلية والممشى الخارجي.





- "العناني": نطمئن عل السياح ونستمع لآرائهم: