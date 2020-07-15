محمد هنيدي يغازل جمهوره بلوك جديد في أحدث ظهور له

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:54 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحرص النجم محمد هنيدي، التفاعل من حين لآخر مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

حيث نشر منذ قليل فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر هنيدي، بالفيديو بلوك جديد، معلقًا: "هنيدي بيبرر"، وعلقت أمينة علي الفيديو قائله: "رابر رابر حبيب الكل".

يذكر أن آخر أعمال هنيدي، فيلم "النمس والإنس"،  بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، محمود حافظ والكثير من الفنانين وسيظهر شيكوا كضيف شرف، إخراج شريف عرفه.


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هنيدي بيبرر

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