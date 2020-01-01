"شيئ في منتهي القذارة".. تعليق أحمد العوضي على خيانة الفنانين

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قلبت قضية خيانه جادا بينكيت، جيانه زوجها سميث، الموازين وأثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما جعلهما حديث السوشيال ميديا.



وكتب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "والله يا جماعة هو بعيد عن مين خان مين ومين خانت مين.. هو اصلا فكرة انك تفضح علاقه انت كنت فيها هو شئ في منتهي القذارة وعدم التربيه... يعني كنت في علاقه وطلع وحش راح لحاله".



وتابع: "حلو اديك متهني معاه.. لكن انك تطلع وتقول اسباب الانفصال حاجة قذره جدا الصراحة".





ويعرض للعوضي، حاليًا، مسلسل "شديد الخطورة" على منصة "Watch it".





يذكر أن المسلسل بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي و ناهد رشدي وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.