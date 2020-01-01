عصام السقا ينضم لقائمه أبطال فيلم "مش أنا" مع تامر حسني

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
انضم النجم عصام السقا، لقائمة أبطال فيلم "مش أنا"، بطولة الفنان تامر حسني، والذي سيشارك به كضيف شرف، ومن المُقرر أن ينطلق تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة.

فيلم "مش أنا"، يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي وإجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف"مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقه الفقيره الكادحه ".

يشار أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، "مش أنا" من إخراج سارة وفيق.

والجدير ذكره أن عصام السقا، شارك في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.

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