إسلام مجدي ينضم لعضوية نقابة المهن التمثيلية.. التفاصيل

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:20 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلن الفنان إسلام مجدي، عن انضامه كعضو نقابي بنقابة المهن التمثيلية، وأعرب عن سعادته الشديدة بذلك من خلال نشر بوست عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "الحمدلله والشكر لله انا نجحت في ورشة نقابة المهن التمثيلية ، وأصبحت عضو نقابي".

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، كشف إسلام عن سعادته البالغة بكونه كعضو نقابي موجهاً الشكر لكل من سانده ودعمه ، مضيفاً "أتمني أن أكون عند حسن ظن الجميع" .

وعلي صعيد آخر يشارك إسلام، بمسلسل "بيوتي كلينك "، الذي يعرض حالياً علي المنصات الإلكترونية، كما شارك مؤخراً في مسلسل "ليالي أوجيني" وهو بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، كارمن بصيبص وكوكبة من النجوم .

وتدور أحداث المسلسل حول الحياة الإجتماعية لمجموعة من الناس في مدينة بورسعيد، حيث يربطهم فندق وتياترو أوجيني.

أخبار تهمك

ميدو: الزمالك صرف نظر عن التعاقد مع نجم بيراميدز لهذا السبب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بشرة سارة لريال مدريد قبل لقاء الحسم ضد فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 12 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

11:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام