إسلام مجدي ينضم لعضوية نقابة المهن التمثيلية.. التفاصيل

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أعلن الفنان إسلام مجدي، عن انضامه كعضو نقابي بنقابة المهن التمثيلية، وأعرب عن سعادته الشديدة بذلك من خلال نشر بوست عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "الحمدلله والشكر لله انا نجحت في ورشة نقابة المهن التمثيلية ، وأصبحت عضو نقابي".



وفي تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، كشف إسلام عن سعادته البالغة بكونه كعضو نقابي موجهاً الشكر لكل من سانده ودعمه ، مضيفاً "أتمني أن أكون عند حسن ظن الجميع" .



وعلي صعيد آخر يشارك إسلام، بمسلسل "بيوتي كلينك "، الذي يعرض حالياً علي المنصات الإلكترونية، كما شارك مؤخراً في مسلسل "ليالي أوجيني" وهو بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، كارمن بصيبص وكوكبة من النجوم .



وتدور أحداث المسلسل حول الحياة الإجتماعية لمجموعة من الناس في مدينة بورسعيد، حيث يربطهم فندق وتياترو أوجيني.