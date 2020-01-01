رضا عبدالعال يواصل هجومه على المدربين بتصريح مثير

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:04 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث رضا عبد العال نجم كرة القدم المصرية السابق والأهلي والزمالك عن رأيه فى بعض من المدربين المصريين.

وكشف رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن وجود بعض المدربين يشعرون بالغيرة من نجومية اللاعبين.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "هناك مدربين لا يصلحون على الإطلاق وكانوا يشعرون بالغيرة الشديدة من نجومية اللاعبين، وهذا حدث معي كثيرًا ولكن لا أريد أن أذكر أسماء".
 
وأضاف: "كان يوجد مدرب يشعر بالغيرة مني بسبب تألقي ونجوميتي خلال المباريات، وبعض المدربين لا يصلحون على الإطلاق".

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