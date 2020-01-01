موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني









يستضيف فريق برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين نظيره أوساسونا اليوم الخميس 16 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.





نتيجة مباراة برشلونة الماضية :-





وكان قد حقق البارسا فوزا صعبا على حساب فريق بلد الوليد بنتيجة هدف نظيف، حيث أحرز التشيلي ارتورو فيدال هدف فريق برشلونة الوحيدة.





ت رتيب برشلونة في الدوري الإسباني :-





ويحتل برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يحل ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة.





موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا :-



