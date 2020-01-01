موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


يستضيف فريق برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين نظيره أوساسونا اليوم الخميس 16 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. 

نتيجة مباراة برشلونة الماضية :-

وكان قد حقق البارسا فوزا صعبا على حساب فريق بلد الوليد بنتيجة هدف نظيف، حيث أحرز التشيلي ارتورو فيدال هدف فريق برشلونة الوحيدة. 

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني :- 

ويحتل برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يحل ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة. 

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا :-

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وأوساسونا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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