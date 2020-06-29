"مفيد في الحر وكورونا".. "الصحة" تكشف أهمية تناول البطيخ

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:45 ص
البطيخ
البطيخ
الفجر
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفوائد التي يحصل عليها جسم الإنسان من تناول البطيخ، حيث أنه يحتوي على فيتامين س وأ المعززان للمناعة فى ظل وجود جائحة كورونا.

ولفتت إلى أن البطيخ يحتوى علي نسبة عالية من الماء الذى يمد الجسم بالرطوبة فى ظل الطقس الحار، كما أنه كما يحتوى البطيخ على الألياف الطبيعية الصحية.

الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة بوابة الفجر المنظمه العالميه الفجر الصحه العالميه البطيخ

أخبار تهمك

بشرة سارة لريال مدريد قبل لقاء الحسم ضد فياريال

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا رغم سقوط ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 15 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

استشاري مناعة يحذر من وجود موجة ثانية لفيروس كورونا

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 29-6-2020 في سوق العبور

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

تعرف على فوائد المانجو الصيفية المقوية للمناعة (إنفوجراف)

الصحة: لأول مرة.. ارتفاع مؤشر نسب الشفاء من كورونا إلى 28.1%

محافظ الإسكندرية: غرامة تصل لألف جنيه لمن يستخدم الطائرات الورقية بالكورنيش

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

11:54 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام