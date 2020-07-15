لهذا السبب سعد لمجرد يوجه الشكر لمتابعيه

عبر النجم سعد لمجرد، عن نجاح أغنيته الجديدة "عدي الكلام"، حيث نشر كوبليه من الأغنية عبر صفحته بـ"إنستجرام".ووجه شكرا لصناع العمل ومتابعيه قائلاً: "شكرا لكل شخص عمل في هذا المشروع وشكرا لكم أيها المعجبين الأعزاء علي إعطائي القوة الإيجابية للإستمرار، أنا ببساطة أحبكم".يشار أن دويتو "انساى"، غناء الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد حقق نجاحا كبيرا ،واكتسحت هذه الأغنية تطبيق انغامى ، حيث أصبحت الأغنية الاولى على تطبيق انغامى وتخطت 250 مليون مشاهدة.أغنية "انساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج المخرج حسام الحسيني.