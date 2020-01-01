جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول من أرسنال

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:06 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وكان توج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي في الجولة الـ31 بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ستامفورد بريدج في لندن. 

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالآتي :-

1- ليفربول 93 نقطة.
2- مانشستر سيتي 75 نقطة.
3- تشيلسي 63 نقطة.
4- ليستر سيتي 59 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 59 نقطة.
6- ولفرهامبتون 56 نقطة.
7- توتنهام هوتسبير 55 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.
9- آرسنال 53 نقطة.
10- بيرنلي 51 نقطة.
11- ايفرتون 45 نقطة.
12- ساوثهامبتون 45 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
14- كريستال بالاس 42 نقطة.
15- برايتون البيون 36 نقطة.
16- ويست هام 34 نقطة.
17- واتفورد 34 نقطة.
18- بورنموث 31 نقطة.
19- أستون فيلا 30 نقطة.
20- نورويتش سيتي 21 نقطة.

أخبار تهمك

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بشرة سارة لريال مدريد قبل لقاء الحسم ضد فياريال

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا رغم سقوط ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

11:54 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

11:37 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام