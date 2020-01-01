عقب خطوبتها.. تعرف على أوجه التشابه بين قصة أمينة خليل و"عليا وحسين" في مسلسل "ليه لأ"

Advertisements

شاركت الفنانة أمينة خليل، في مسلسل "ليه لأ"، وقامت بتجسيد دور "عليا" التي تركت عريسها يوم حفل زفافها لعدم حبها له.



وتلتقي بالفنان محمد الشرنوبي، الذي يجسد دور "حسين"، وتبدأ علاقتهم كأصدقاء عمل ثم تتحول الى حب.



وهذا بالفعل ما حدث مع الفنانة أمينة خليل، حيث تعرفت على رجل الأعمال عمر طه، وكان الصديق المقرب لها ثم تحولت صداقتهم لقصة حب انتهت بخطوبتهم.



واحتفلت أمينة خليل، بخطبتها اليوم وذلك بعد نشر صفحة "أراب وود"، صورة الخطبة واقتصرت فقط علي الأقارب من العائلتين وارتدت فستان قصير يحمل اللون الابيض.