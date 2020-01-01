"المال والشهرة".. فنانات مصرية ارتبطوا برجال أعمال اخرهم أمينة خليل وياسمين صبري

Advertisements

عاصرنا كثيراً منذ أيام الزمن الجميل عن زيجات ربطت نجمات الوسط الفني برجال أعمال، ومنهن من حافظ على هذا الزواج وأحب بصدق ومنهن من واجه مشاكل وانتهي الأمر بالإنفصال.



وخلال السطور الآتيه يعرض لكم "الفجر الفني" ، فنانات مصرية ارتبطوا برجال أعمال.



*احتفلت الفنانة أمينة خليل، مساء أمس بحفل خطوبتها في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والمقربين، بسبب فيروس كورونا.



ونشر موقع "عرب وود"، صورة من خطبة الفنانة، وعلق عليها: "أمينة خليل تحتفل بخطوبتها".



*تم عقد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة قرانه على الممثلة ياسمين صبري، في شهر إبريل الماضي ، في حضور عائلي فقط، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



*تزوجت نور اللبنانية من زواجها من رجل الأعمال المصري من اصل سوري يوسف انطاكي.



*هيفاء وهبي، تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عام 2009 ، إلا إنها انفصلت عنه في 2012 وأكد طليقها أن سبب الطلاق هو "اختلاف وجهات النظر".



*الفنانة نيللي، تزوجت من رجل الأعمال المصري خالد بركات واستقرت معه في لندن واعتزلت الفن. ولكن بعد عامين وقع الطلاق بينهما لتعود الى مصر والفن مرة أخرى.



*تزوجت الفنانة صفاء أبو السعود، من رجل الأعمال السعودي صالح كامل، أحد أشهر رجال الأعمال ومالك شبكة راديو وتلفزيون العرب ART، واعتزلت من أجله الفن وتفرغت لإدارة الشبكة، وهي إحدى الزيجات الناجحة .



*الفنانة ميرفت أمين فكانت زيجاتها الرابعة من رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي اشتهر في دائرة رجال الأعمال والوسط الفني بأنه يعشق الزواج من الفنانات.



*الفنانة رغدة تزوجت من رجل الأعمال السوري عبدالله الكحال ثم حصل الطلاق بينهما.



* الفنانة فيفي عبده التي تزوجت من قبل خمس مرات متزوجة حالياً من رجل الأعمال الفلسطيني محمد الدراوي.



*نادية الجندي تزوجت من رجل الأعمال محمد مختار الذي وجه نشاطه الى الانتاج السينمائي من أجلها وأنتج لها ما يقارب 20 فيلماً.



*من ضمن زيجات المذيعة الشهيرة نجوى ابراهيم رجل أعمال سعودي وبعد الزواج قدمت نجوى ابراهيم استقالتها من التلفزيون، ورغم ذلك ظلت أسرة الزوج معترضة على هذا الزواج حتى تم الطلاق بعد مرور سنتين فقط.



*الهام شاهين تزوجت من الملياردير اللبناني عزت قدورة وتزوجته ثم حدثت بينهما خلافات وطلبت الطلاق.

