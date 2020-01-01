تفاصيل تعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أكد أحمد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن حمزة المثلوثي وصل مساء أمس الأربعاء، إلى مطار القاهرة، من أجل توقيع عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء.

وكشف ميدو خلال برنامجه "اوضة اللبس" المذاع على قناة النهار، عن تفاصيل تعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي.

وأوضح أن المثلوثي سينتقل إلى صفوف الفريق في صفقة إنتقال حر، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أنه سوف يحصل في الموسم الاول على 500 الف دولار، و 600 الف دورلا في الموسم الثاني، على أن يتقاضى في الموسم الثالث 700 الف دولار.

وشدد على أهمية تعاقد الزمالك مع المثلوثي، مؤكدا أنه أفضل من حمدي النقاز لاعب الزمالك الهارب، مضيفا، "المثلوثي نجح في تسجيل 6 اهداف خلال الموسم الحالي وصنع 3 اهداف اخرى".

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