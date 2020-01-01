"شغل مسلسلات".. أمينة خليل تمردت على القفص الذهبي في "ليه لاء" ووقعت في شباكه بالحقيقة

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أثارت الفنانة أمينة خليل، حالة من الجدل عبر منصات السوشيال ميديا بعد انتشار خبر خطوبتها منذ ساعات على رجل الأعمال عمر طه، والذى درس الهندسة فى أمريكا.



وتمت خطبتهما في حفل عائلي اقتصر على حضور أفراد العائلتين، ومن المقرر أن يتزوج العروسان مطلع العام المقبل.



وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة أمينة خليل وبرفقتها خطيبها وسط حالة من الجدل وتعليقات كثيرة، وكانت من أبرزها "اللي قادرة على التحدي والمواجهة في مسلسل ليه لا غفلتنا واتخطبت".



وكانت أمينة خليل قد تعرضت خلال الفترة الماضية لهجوم حاد من قبل البعض، وذلك بسبب عرض مسلسلها " ليه لأ"، والذي يدور في إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار، وصراع المواجهة بين الجيل المتمسك بالتقاليد والموروثات حتى ولو كانت خاطئة وبين الآخر الذي يدعم التحرر والاستقلال وفك قيود هذه العادات، وتظهر امينة خلال الحلقة الأولى وهي تهرب من عريسها في حفل عقد قرانها على أنغام أغنية الفنانة آمال ماهر "اللي قادرة".



مسلسل "ليه لأ"، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎



