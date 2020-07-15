محمد رمضان يعلن عن موعد عرض أغنيته الجديدة "تيك توك"

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلن النجم محمد رمضان، عن موعد عرض أغنينه الجديدة "تيك توك"، حيث نشر مقطع فيديو عبر صفحته بـ"إنستجرام".

تيك توك الساعة الثامنة بتوقيت نيويورك سيتم العرض الأول علي شاشة جودزيلا، والساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن محمد رمضان، قد فاز في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل لعام 2020، ولاسيما بعدما حقق نجاحات كبيرة من خلال مسلسل "البرنس" والذي خاض به الماراثون الرمضاني المنصرم.

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى


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