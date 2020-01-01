صفقات الزمالك تثير قلق نجم الفريق

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:52 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
أثارت الصفقات التي يسعى نادي الزمالك لإبرامها، قلق نجم الفريق بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء.

ويقترب نادي الزمالك من ضم الثنائي، حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للنادي الرياضي التونسي، ورجب بكار ظهير بيراميدز، خلال سوق الاتتقالات الصيفية.


وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة الزمالك، فإن قائد الفريق حازم إمام قلق بشأن رغبة الزمالك في ضم الثنائي.

وأوضحت المصادر، أن حازم إمام غير واثق من رغبة الإدارة بتجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتؤكد التقارير، أن حازم إمام طلب من وكيله البحث له عن عروض داخلية وخارجية، تحسباً لرفض مجلس الإدارة تجديد عقده.


ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب نهاية الموسم الجاري، ولم تقدم الإدارة البيضاء على تجديد عقده.

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