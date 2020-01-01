تعرف على خطة نقل مؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية

يعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم المشروعات التنموية والقومية، للرئيس عبد الفتاح السيسي في الست سنوات الماضية، فتحول من حلم وخيال إلى حقيقة وواقع ملموس على مسمع ومرأى العالم كله، الذي شهد بجدية وتفاني وإخلاص الشركات الوطنية في العمل، وأصبح نواة أساسية ورئيسية للمستثمرين والمُطورين العقاريين، وأحدث نوعا من الانقلاب البنّاء في القطاع العقاري المصري وجميع الصناعات المرتبطة به في مجالات المقاولات، والمنتجين لتنفيذ صناعات مواد البناء المُختلفة مما جعله السوق الأقوى في قطاع المقاولات.

وتستعرض بوابة "الفجر" خطة نقل مؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية ومشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية في السطور التالية:

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء تناول استعراض مستجدات الخطط التنفيذية لنقل الوزارات ومُختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير للجهاز الإداري بالدولة بشكل جذري وحديث.

كما وجه الرئيس بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية إلى جانب تعزيز دور شركة العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية مواردها لإكسابها القدرة على أداء مهامها في التشغيل والصيانة الدورية بعد الانتقال إليها.





وأوضح" راضي" أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة تناول الاجتماع أيضًا مِرفق الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى تطور الأعمال الكهربائية بالحي الحكومي ومدينة الفنون والثقافة واستعرض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى.





جاء هذا بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ومستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





- الإنتهاء من تشطيب وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة في شهر سبتمبر القادم:

وبحسب ما نشرته الصحف الاقتصادية في يوم الإثنين الماضي 13 يوليو 2020 أنه سيتم الانتهاء من تشطيب وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة في شهر سبتمبر المُقبل.





- التنسيق الحضاري: مشروع العاصمة الإدارية فرصة عظيمة

ومن جانبه أوضح رئيس الجهاز التنسيق الحضاري المهندس محمد أبوسعدة أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي من المقرر أن تنتقل إليه الوزارات والمصالح الحكومية فرصة عظيمة لاسترداد القاهرة التاريخية بمناطقها.





- قطار مونوريل العاصمة الإدارية:

كما أوضح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر الذي سيدخل مصر للمرة الأولى يعد نقلة وتحول كبير في وسائل المواصلات يربط شرق وغرب القاهرة وهو عبارة عن وسيلة نقل جماعي أحادي السكة يسير على كمرة خرسانية مُعلقة وتبلغ السعة القصوى له مليون راكب يوميًا ويتميز بأنه يوفر في التكلفة والوقت يبدأ من مدينة نصر محافظة القاهرة إلى العاصمة الإدارية بطول 53 كيلو متر.





ويضم مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 22 محطة وهي " الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – المشير طنطاوي- الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – كايروفيستيفال- الشويفات- المستشفى الجوي- حي النرجس- محمد نجيب- الجامعة الأمريكية – إعمار- ميدان النافورة – البروة- محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة- العاصمة الإدارية – حي الوزارات ".





ويساهم مشروع قطار المونوريل في سرعة تنمية العاصمة الإدارية والعاصمة الجديدة وييسر من حركة الموظفين القادمين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة وتعتبر شركة المقاولين العرب هي المسؤلة عن تنفيذ قطار المونوريل وأكد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب أن المصريون قادرون على صناعة أي شيء.



