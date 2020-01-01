"غفلتينا".. نساء مصر تتفاعل على خطوبة أمينة خليل

Advertisements

أعلنت الفنانة أمينة خليل، عن خطبتها اليوم وذلك بعد نشر صفحة "أراب وود"، صورة الخطبة واقتصرت فقط علي الأقارب من العائلتين وارتدت فستان قصير يحمل اللون الابيض.



وتفاعل رواد السوشيال ميديا على هذا النبأ، حيث علقت أحد المتابعات عليها قائله: "غفلتينا يا أمينة ألف مبروك".



يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل مشاركتها في مسلسل "ليه لأ"، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين.



وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.



وشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎