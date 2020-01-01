تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا اليوم بالدوري الأسباني

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يستضيف اليوم الخميس نادى برشلونة على أرضه بملعب الكامب نو الدولي نظيره فريق أوساسونا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق علي محمد علي.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادى برشلونة الذي سيواجه أوساسونا اليوم بالدوري الأسباني:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، سيميدو.

خط الوسط: ريكي دي يونج، بوسكيتس، فيدال.

خط الهجوم: ليو ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.

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برشلونة الدوري الإسباني

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