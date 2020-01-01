ميدو يرد بقوة على خالد الغندور بسبب شيكابالا

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



رد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، بقوة على الاعلامي خالد غندور، بشأن اعتراضه على ظهور شيكابالا قائد القلعة البيضاء في برنامج أوضة اللبس.

وقال ميدو في برنامجه "اوضة اللبس"، الذي يذاع على قناة النهار، "انتشرت أخبار عن ظهور شيكابالا ضيف معايا، وتفاجئت إن كابتن خالد الغندور قال كيف يظهر شيكابالا معايا ولا يظهر على قناة الزمالك".

وتابع، "حابب أوضح إن مستحيل أقوم باستضافة شيكابالا، وهو متواجد في معسكر مع فريقه حالياً لأني مدرب قبل أي شيء وعمري ما أخرج لاعب عن تركيزه".

ووجه رسالة إلى خالد الغندور، في ختام حديثه، "اهدى شوية وحتى لو ظهر معايا فانا أخوك برضو".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميدو شيكابالا خالد الغندور الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف نتيجة تحليل كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ 37 دقيقة

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا رغم سقوط ليفربول ضد أرسنال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبدالعال: صالح جمعة وقع للزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 8 ساعات

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

البدري ضيف أولى حلقات ميدو على قناة النهار مقابل ١٠٠ الف جنيه

صفقة الأهلي الجديدة تُهدد رأس كهربا

الغندور يشن هجوما ناريا على شيكابالا بسبب ظهوره مع ميدو

ميدو يكشف بوادر أزمة كبرى بين فايلر وإدارة الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:54 م

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

11:37 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام