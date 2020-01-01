أستاذ موارد مائية: الأقمار الصناعية كشفت مراوغة إثيوبيا (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:58 ص
سد النهضة
سد النهضة
أمنية فوزي
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المواد المائية بجامعة القاهرة، إن السودان رصدت نقصًا في معدل مياه النيل.
وأشار "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد إلى أن الأقمار الصناعية رصدت وجود تراكمات كثيرة للمياه خلف سد إثيوبيا، متوقعًا إقبال أديس أبابا على خطوة ملء السد لمغازلة الشعب على خلفية الاحتجاجات الداخلية التي تشهدها بلادهم.

وأكد  أستاذ المواد المائية بجامعة القاهرة، أن قرار إثيوبيا بملء السد يعد صفعة للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، كونهما أصدرا قرارات بعدم اتخاذ أي طرف قرار فردي لحين عقد القمة الرئاسية بين الأطراف الثلاثة خلال الأسبوع المقبل.

وتابع: "إثيوبيا تخلط بين ملكيتها لسد إثيوبيا وللمياه، ولماذا تتعجل بملء السد ونحن ما زلنا في بداية الفيضان".

وعن نفي إثيوبيا ملء السد مرة أخرى قال نور الدين "إثيوبيا تراوغ، وصور الأقمار الصناعية تؤكد ملء عملية التخزين بالفعل"، مضيفا: "جنوب أفريقيا لم تقدم أي مقترح بشأن مفاوضات سد النهضة، وإثيوبيا لا تلتزم بالشفافية ومصداقيتها على المحك خاصة في ظل الإصرار على عدم تقديم أي تنازلات في مفاوضات السد".

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فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.

ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، قالت فيه: رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

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