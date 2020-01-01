أستاذ موارد مائية: الأقمار الصناعية كشفت مراوغة إثيوبيا (فيديو)

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المواد المائية بجامعة القاهرة، إن السودان رصدت نقصًا في معدل مياه النيل.

وأشار "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد إلى أن الأقمار الصناعية رصدت وجود تراكمات كثيرة للمياه خلف سد إثيوبيا، متوقعًا إقبال أديس أبابا على خطوة ملء السد لمغازلة الشعب على خلفية الاحتجاجات الداخلية التي تشهدها بلادهم.



وأكد أستاذ المواد المائية بجامعة القاهرة، أن قرار إثيوبيا بملء السد يعد صفعة للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، كونهما أصدرا قرارات بعدم اتخاذ أي طرف قرار فردي لحين عقد القمة الرئاسية بين الأطراف الثلاثة خلال الأسبوع المقبل.





وتابع: "إثيوبيا تخلط بين ملكيتها لسد إثيوبيا وللمياه، ولماذا تتعجل بملء السد ونحن ما زلنا في بداية الفيضان".



وعن نفي إثيوبيا ملء السد مرة أخرى قال نور الدين "إثيوبيا تراوغ، وصور الأقمار الصناعية تؤكد ملء عملية التخزين بالفعل"، مضيفا : "جنوب أفريقيا لم تقدم أي مقترح بشأن مفاوضات سد النهضة، وإثيوبيا لا تلتزم بالشفافية ومصداقيتها على المحك خاصة في ظل الإصرار على عدم تقديم أي تنازلات في مفاوضات السد".

