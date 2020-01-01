مشروع الأسمرات.. حلم تحول إلى حقيقة للقضاء على العشوائيات (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:20 ص
حي الأسمرات
حي الأسمرات
أمنية فوزي
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، تقريرًا من داخل حي الأسمرات، بعد افتتاح المشروع الذي يعيش فيه أكثر من 13 ألف أسرة.

وقال حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، خلال التقرير، إنه تم القضاء على العشوائيات، وأصبحت الأسمرات تشبه «الكومباوند» ومكان آمن تمامًا، وتتوافر خلاله العديد من المشروعات الرياضية والصحية وغيرها.

وقال أحد الأهالي، إن هناك فرص عمل عديدة متوفرة لأهالي حي الأسمرات، مشيرًا إلى أنه حصل على فرصة عمل بعدما كان متقاعد تمامًا عن العمل.

وأضاف آخر، أن الرئيس السيسي وعد ونفذ بالفعل مشروعاته، وإنجازاته من لا يراها هو أعمى، على رأسها مشروع الأسمرات.

وقالت إحدى سكان حي الأسمرات: "كل حاجة متوفرة لنا هنا من عمل ومدارس ومطاعم وغيرها"، بينما قال آخر، كل شيء متوفر في الأسمرات سواء فرص العمل وما يحتاجه السكان دائمًا ما يجدوه بدون مجهود.

افتتاح المرحلة الثالثة من "الأسمرات"
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد في يونيو الماضي 2020 مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

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