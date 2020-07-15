مي كساب تروج لأغنيتها الجديدة "توت توت" عبر "إنستجرام"

روجت الفنانة مي كساب، لغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "توت توت"، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".









حيث نشرت "كساب"، برمو الأغنية، معلقها عليها: "بكره إن شاء الله الساعه ٨ مساءًا علي قناه اليوتيوب توت توت"، وتفاعل مع البرومو عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة، حيث كتب أحدهم: "انا والواد قاعدين مستنيين يا مى يا رب نسمع صوت فريده"، بينما كتب آخر: "انا من كتر حبي ف اعلان بندولين بشوفه يوميا، ابني بيحبه جدا، بالتوفيق اكيد هتقدمي حاجه جامده".









يذكر أن آخر أعمال مي كساب كان مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.



