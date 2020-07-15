مي كساب تروج لأغنيتها الجديدة "توت توت" عبر "إنستجرام"

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
روجت الفنانة مي كساب، لغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "توت توت"، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".


حيث نشرت "كساب"، برمو الأغنية، معلقها عليها: "بكره إن شاء الله الساعه ٨ مساءًا علي قناه اليوتيوب توت توت"، وتفاعل مع البرومو عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة، حيث كتب أحدهم: "انا والواد قاعدين مستنيين يا مى يا رب نسمع صوت فريده"، بينما كتب آخر: "انا من كتر حبي ف اعلان بندولين بشوفه يوميا، ابني بيحبه جدا، بالتوفيق اكيد هتقدمي حاجه جامده".


يذكر أن آخر أعمال مي كساب كان مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.

أخبار تهمك

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

في بيان رسمي.. العتال يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف نتيجة تحليل كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف بوادر أزمة كبرى بين فايلر وإدارة الأهلي

منذ أقل من ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:54 م

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

11:37 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام