محافظ الإسكندرية: هذا الإجراء سيمنع غرق المزيد في شاطئ النخيل

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: إن شاطئ "النخيل" من الشواطئ الخطرة بالمحافظة، لافتًا إلى هذا الشاطئ شهد في يوم في وقت سابق غرق 15 شخصًا، ولهذا ستقوم المحافظة بإنشاء سورة بطولة 1800 متر على الشاطئ، للتحكم في عملية الدخول والخروج إلى الشاطئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن شواطيء الإسكندرية بطول 65 كيلو متر، مستطردًا: "هنكذب علي نفسنا لو قولنا هنمنع الجميع من نزول المياه".

وتابع "يجب أن يرتدع المواطن ويلتزم ويكون عنده وعي في عدم نزول البحر في ذلك الوقت، أو في وقت الأمواج المرتفعة".

وتواصل قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، مع عدد من الغواصين المتطوعين، أعمال البحث عن جثة الشاب شادي عبدالله زغمار الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو الضحية رقم 12 في مياه شاطئ النخيل بمنطة العجمي، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

واستمر أهالي الشاب المفقود الجلوس على الشاطئ على أمل ظهور جثته، وسط حالة من البكاء الشديد خاصة على والدته وترديد الأدعية. كما قام فريق الغطاسين المتطوعين بقراءة الفاتحة قبل النزول إلى البحر للبحث عن جثة شادى.

كان 12 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر الجمعة الماضي، بشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرًا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

ويشارك فريق من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، في جهود البحث عن جثة الشاب شادي عبدالله زغمار 17 عامًا، من مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وتسبب ارتفاع أمواج البحر والدوامات – على مدار الأربعة أيام الماضية- في فشل العثور على جثة الشاب الذي لقي مصرعه غرقًا رفقة شقيقه "عثمان" وصديقه "عمرو".

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفقد شاطئ النخيل، مرتين خلال يوم أمس؛ لمتابعة جهود البحث عن الجثة المفقودة لآخر ضحايا غرقى النخيل.

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