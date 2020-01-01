السيسي وماكرون يتفقان على تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في ليبيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:44 ص
السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
الفجر
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استمرار التنسيق المشترك، بين مصر وفرنسا، في الأزمة الليبية، وعددا من الملفات الإقليمية، وتوافق الرئيسان على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجري مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تبادل وجهات النظر والرؤي بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المركزة لتسوية الازمة الليبية علي نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ علي موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيها، وفِي ذات الوقت يصون الامن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.

من جانبه؛ أشاد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الامن والاستقرار في ليبيا في اطار اعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الازمة الليبية.

وقد تم التوافق بين الرئيسين علي أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتي تستخدم الميلشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك علي حساب الاستقرار في ليبيا والامن الإقليمي بأسره، كما تم التأكيد علي استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة.

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مصر وليبيا مصر وفرنسا مصر ليبيا فرنسا

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