مايا دياب بإطلالة ساحرة عبر "إنستجرام"

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مايا، بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الذهبي، أول نظرة خلال بث مباشر الليلة علي اليوتيوب، وتفاعل الكثير مع الصورة وتباينت التعليقات اهمها قمر يا ميوش.

يذكر أن آخر اعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.
مايا دياب بإطلالة ساحرة عبر "إنستجرام"
مايا دياب بإطلالة ساحرة عبر "إنستجرام"

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