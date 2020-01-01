مهرجان المسرح التجريبي يكشف أبرز ملامحه استعدادًا لدورته الجديدة

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم
أعلن دكتور علاء عبدالعزيز سليمان، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن اطلاق مساق غير تنافسي بعنوان "ذاكرة المهرجان"، واحتفالية خاصة لمناسبة يوم المسرح المصري 5 سبتمبر، ضمن فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان والتي تقام في الفترة من 1 الي 11 سبتمبر المقبل " أون لاين ".

جاء إعلان د.علاء ضمن "بث مباشر" أطلقه قبل ساعات عبر صفحة المهرجان الرسمية على "فيسبوك"، قدم من خلاله وعلي مدار 35 دقيقة تقريبا طرفاً من ملامح الدورة القادمة كما تحدث عن تطور عملية بحث إدارة المهرجان عن شكل لتقديمه مع تفشي وباء كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا ،وصولا إلي الشكل الذي تم الاستقرار عليه ورحبت به وزيرة الثقافة المصرية د.إيناس عبدالدايم ، مضيئا علي بعض النقاط الجدلية التي ثارت خلال الفترة الماضية في الأوساط المسرحية المصرية .

حيث قال، دكتور علاء: "إن مساق "ذاكرة المهرجان" سيتضمن عرض فيديوهات لأعمال سبق تقديمها في دورات المهرجان المختلفة، وإقامة ندوات وحلقات نقاشية حولها ، كما يتضمن المساق إعادة طرح نسخ إلكترونية " pdf" من إصدارات المهرجان القديمة والتي لم يتح لشباب المسرحيين الإطلاع عليها أو ضمها إلي مكتباتهم". 

اما ثاني الفعاليات الجديدة التي ستتضمنها دورة هذا العام فهي إحتفالية خاصة لمناسبة ذكري يوم المسرح المصري، وهو الحدث الذي تراجع الإهتمام به مؤخرا، ليأتي إحياء بريقه مرة أخري كجزء من دور المهرجان التجريبي.
واضاف عبد العزيز، أن الاحتفالية ستكون بعيدة عن البكائية واستدعاء جراح الحدث في هذا اليوم الذي يتوافق وذكري حادث قصر ثقافة بني سويف الشهير، بل جاءت الفكرة لإدارة المهرجان من باب الاحتفاء بالمسرح المصري وسط ضيوفه ، لكن الإجراءات الاحترازية التي غيرت شكل المهرجان أدت لتغير ملامح الاحتفالية التي تم اسنادها إلي واحد من كبار المخرجين المصريين والعرب ــ كما وصفه ــ وهو المخرج ناصر عبدالمنعم  الذي يعمل حاليا علي هذه الاحتفالية، وأضاف :"لا زلنا نعمل علي قائمة المكرمين في هذا اليوم  والتي ستضم أسماء بعض شهداء محرقة بني سويف إضافة إلي عدد من الناجين". 

وتمني عبدالعزيز، يس المهرجان في ختام كلمته بكافة الآراء والاقتراحات من شباب المسرحيين المصريين والعرب، من أجل الخروج بمهرجان يليق بإسم مصر و بإسم مسرحها وتاريخه، وأحلام شبابه وكباره . 

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