بالاصفر.. أروي تتألق في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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شاركت النجمة والإعلامية أروى، جمهورها مجموعة صور جديدة على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان باللون الأصفر، وتركت شعرها بني اللون منسدلاً.





وعلقت قائله: "هل الأفضل أن يكون لديك مجموعة صغيرة من الاصدقاء أو أفضل جروبات كبيرة ومتعدده، أنا عن نفسي احب اللمه والتجمع باعداد معقوله.. انتم ايه؟".





يذكر أن أروى، شاركت في السباق الرمضاني 2020 من خلال تقديمها برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة قناة "أم بي سي مصر".