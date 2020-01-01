يوفنتوس يواصل مسلسل نتائجة السيئة في الدوري الإيطالي

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
وكالات
انتهت مسيرة كريستيانو رونالدو في التسجيل في 6 مباريات متتالية بعد أن اكتفى يوفنتوس المتوتر بالتعادل 3-3 مع مستضيفه ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الوم الأربعاء مما كلفه فرصة توسيع الفارق إلى 9 نقاط في الصدارة.

وبعد حصوله على نقطتين فقط من آخر 3 مباريات، يملك يوفنتوس 77 نقطة متقدماً بـ7 نقاط على أتلانتا، الذي سحق بريشيا 6-2 الثلاثاء، قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

وبدأ يوفنتوس المباراة بقوة وهز دانيلو وغونزالو هيغواين الشباك في أول 12 دقيقة، لكن فيليب ديوريتشيتش قلص الفارق في الدقيقة 29 ليبدأ انتفاضة رائعة من أصحاب الأرض.

وتقدم ساسولو 3-2 في بداية الشوط الثاني بعد هدفين من دومنيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو لكن أليكس ساندرو سدد كرة صاروخية بالرأس في الدقيقة 64 ليضمن نقطة ليوفنتوس الساعي لتحقيق لقبه التاسع على التوالي في الدوري.

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