يوفنتوس يواصل مسلسل نتائجة السيئة في الدوري الإيطالي

انتهت مسيرة كريستيانو رونالدو في التسجيل في 6 مباريات متتالية بعد أن اكتفى يوفنتوس المتوتر بالتعادل 3-3 مع مستضيفه ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الوم الأربعاء مما كلفه فرصة توسيع الفارق إلى 9 نقاط في الصدارة.





وبعد حصوله على نقطتين فقط من آخر 3 مباريات، يملك يوفنتوس 77 نقطة متقدماً بـ7 نقاط على أتلانتا، الذي سحق بريشيا 6-2 الثلاثاء، قبل 5 جولات على نهاية الموسم.





وبدأ يوفنتوس المباراة بقوة وهز دانيلو وغونزالو هيغواين الشباك في أول 12 دقيقة، لكن فيليب ديوريتشيتش قلص الفارق في الدقيقة 29 ليبدأ انتفاضة رائعة من أصحاب الأرض.



