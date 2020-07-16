ميدو يكشف بوادر أزمة كبرى بين فايلر وإدارة الأهلي

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة فيما بخصوص، انتقال صالح جمعة، لاعب الأهلي إلى صفوف الفارس الأبيض.


وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة النهار عبر برنامجه "أوضة اللبس":  "فايلر غضب بشدة بعدما عاد واكتشف أن صالح جمعة يشارك في التدريبات الجماعية".


واضاف: "مشاركة صالح جمعة في التدريبات الجماعية جاءت بدون موافقة فايلر، والمدرب تحدث مع سيد عبد الحفيظ واستفسر منه عن الأمر، وكان رد عبد الحفيظ أن القرار خاص بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

وتابع :  فايلر أكد لمسئولي الأهلي على ضرورة موافقته على مشاركة صالح جمعة في التدريبات الجماعية قبل اتخاذ القرار.


وواصل ميدو "فايلر أكد لإدارة الأهلي أن لهم الحرية في مصير صالح جمعة وقال لهم بالنص أن قرارهم في النهاية بكون صالح جمعة لاعب في الأهلي لكنه لن يكون لاعبًا في فريق الأهلي".


وأختتم تصريحاته قائلاً "فايلر يحاول فرض شخصيته ليس على اللاعبين فقط ولكن على الإدارة فقط ورغبته أن تتم كل شيء بعلمه".

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