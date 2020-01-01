شاهد.. إعلامي: قنوات قطر في حالة نشوة بسبب أزمة سد النهضة

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن درجة التشفي لدى القنوات القطرية والإخوان، من إعلان أثيوبيا اليوم بدأ ملء سد النهضة، كانت كبيرة، معقبًا: " تحسي إن القنوات دي في حالة نشوة، فرحانين جديد، في حالة تشفي في الشعب المصري والدولة المصرية".





وتابع "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هذه القنوات لم تقوم بإذاعة نفي التلفزيون الإثيوبي إعلان وزير الري بدأ ملء سد النهضة، لافتَا إلى أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بالتزامن مع حشد تركيا مرتزقة في ليبيا محاولة لإرباك مصر، ولكن هذا لن يحدث لأن صانع القرار المصري بأخذ قراراه في منتهى الدقة.



