شاهد.. إعلامي: قنوات قطر في حالة نشوة بسبب أزمة سد النهضة
الخميس 16/يوليه/2020 - 04:02 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن درجة التشفي لدى القنوات القطرية والإخوان، من إعلان أثيوبيا اليوم بدأ ملء سد النهضة، كانت كبيرة، معقبًا: " تحسي إن القنوات دي في حالة نشوة، فرحانين جديد، في حالة تشفي في الشعب المصري والدولة المصرية".
وتابع "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هذه القنوات لم تقوم بإذاعة نفي التلفزيون الإثيوبي إعلان وزير الري بدأ ملء سد النهضة، لافتَا إلى أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بالتزامن مع حشد تركيا مرتزقة في ليبيا محاولة لإرباك مصر، ولكن هذا لن يحدث لأن صانع القرار المصري بأخذ قراراه في منتهى الدقة.
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فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.
وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.
ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".
وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، قالت فيه: رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.
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