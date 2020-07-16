بالأرقام..ليفربول فى مهب الريح بعد حسم البريميرليج (تقرير)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
دخل نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد هذا الموسم فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة حيث نجح فى التألق وتصدر البطولة المحلية بعد مرور 29 جولة بفارق 25 نقطة عن حامل لقب البطولة مانشستر سيتي.

لكن توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى بريطانيا قد أثر سلبيا فى صفوف الريدز حيث تعادل سلبيا فى الديربي أمام إيفرتون و تلقي هزيمة قاسية أمام نظيره مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ فى الجولة 32 من عمر البطولة.

ليعود ويخسر مجددا أمام أرسنال بنتيجة هدفين مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وتصبح الخسارة الثالثة للفريق هذا الموسم بعد السقوط أمام واتفورد و مانشستر سيتي ليظل الريدز عند النقطة 93 قبل جولتين من نهاية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويتبخر حلم الوصول الي النقطة 100.

وعلى جانب آخر منذ أن‏ حسم نادى ليفربول لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لعب 5 مباريات حقق الفوز فى مبارتين فقط وتعادل فى واحدة بينما خسر فى مبارتين ونجح فى تسجيل 7 أهداف واستقبل 8.

يذكر أن نادى ليفربول قد حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " منذ أسبوعين بعد أن تلقي نادى مانسشتر سيتي خسارة خارج ارضه أمام نظيره فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول وارسنال الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ 41 دقيقة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف نتيجة تحليل كورونا

منذ ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على السبب وراء رغبة فايلر في ضم نجم الترسانة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 6 ساعات

في بيان رسمي.. العتال يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أرسنال ضد مان سيتي.. الجانرز يقدم أسوء مواسمه بالبريميرليج

مان سيتي ضد شيفيلد.. جورديولا يدخل تاريخ الدوري الانجليزي

توتنهام ضد ليفربول.. 5 أرقام قياسية حققها الريدز بعد الفوز

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة والفرهامبتون ضد ليفربول

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الصعود لربع نهائي كأس إنجلترا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

11:37 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام