بالأرقام..ليفربول فى مهب الريح بعد حسم البريميرليج (تقرير)

دخل نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد هذا الموسم فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة حيث نجح فى التألق وتصدر البطولة المحلية بعد مرور 29 جولة بفارق 25 نقطة عن حامل لقب البطولة مانشستر سيتي.





لكن توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى بريطانيا قد أثر سلبيا فى صفوف الريدز حيث تعادل سلبيا فى الديربي أمام إيفرتون و تلقي هزيمة قاسية أمام نظيره مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ فى الجولة 32 من عمر البطولة.





ليعود ويخسر مجددا أمام أرسنال بنتيجة هدفين مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وتصبح الخسارة الثالثة للفريق هذا الموسم بعد السقوط أمام واتفورد و مانشستر سيتي ليظل الريدز عند النقطة 93 قبل جولتين من نهاية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويتبخر حلم الوصول الي النقطة 100.





وعلى جانب آخر منذ أن‏ حسم نادى ليفربول لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لعب 5 مباريات حقق الفوز فى مبارتين فقط وتعادل فى واحدة بينما خسر فى مبارتين ونجح فى تسجيل 7 أهداف واستقبل 8.



