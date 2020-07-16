غانا تسجل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
أعلنت السلطات الصحية بغانا, تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25 ألفاً و 252 إصابة مؤكدة.

وأفادت الصحة في غانا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم أن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 21 ألفاً و 391 شخصاً.

وتحدثت هذه المصادر أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليستقر العدد عند 139 وفاة.

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