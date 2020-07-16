غانا تسجل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية بغانا, تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25 ألفاً و 252 إصابة مؤكدة.





وأفادت الصحة في غانا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم أن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 21 ألفاً و 391 شخصاً.



