أحمد خالد موسي مع أسماء ابو اليزيد في كواليس "30يوم"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


يواصل المخرج أحمد خالد موسي، تصوير أحداث فيلمه الجديد "30يوم" وتواجد في كواليس تصوير العمل مع الفنانة أسماء ابو اليزيد.



الفيلم إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما،  ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني  وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد  وندى موسى وصبري فواز ومحمد  شاهين  ومحمد جمعة  ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح   ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.

أخبار تهمك

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعات

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل.. أول رد مصري على الاستفزازات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

في بيان رسمي.. العتال يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف نتيجة تحليل كورونا

منذ ساعة

تعرف على السبب وراء رغبة فايلر في ضم نجم الترسانة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يصفع الأهلي ويقترب من ضم نجم الأحمر رسمياً

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان: مباراة فياريال الأصعب لريال مدريد في الليجا

منذ 43 دقيقة

بـ 2 مليون دولار.. سعر صفقة الأهلي والزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

11:37 م

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

08:54 م

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام