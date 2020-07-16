أحمد خالد موسي مع أسماء ابو اليزيد في كواليس "30يوم"

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يواصل المخرج أحمد خالد موسي، تصوير أحداث فيلمه الجديد "30يوم" وتواجد في كواليس تصوير العمل مع الفنانة أسماء ابو اليزيد.







الفيلم إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.