استشاري مناعة بواشنطن: لقاح "موديرنا" دخل مرحلة التجارب النهائية

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن شركة "موديرنا" الأمريكية انتهت من المرحلة الأولى من التجارب السريرية من لقاح كورونا، وتم تحديد الجرعة الأكثر كفاءة من هذا اللقاح، من خلال الحصول على 100 ملي جرام من خلال حقنتين بينهم أربع أسابيع.





وتابع "الفقي"، خلال حواره عبر "سكايب"، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن القاح "موديرنا" أحد فرسان الرهان الثلاثة حول العالم في الوقت، لافتَا إلى أن هذا اللقاح هو الأكثر تقدمًا في أمريكا، ويعتمد على إعطاء الإنسان جزء صغير من المادة الجينية للفيروس، لتحفيز جهاز المناعة ضد الفيروس.



