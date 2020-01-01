استشاري مناعة بواشنطن: لقاح "موديرنا" دخل مرحلة التجارب النهائية

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن شركة "موديرنا" الأمريكية انتهت من المرحلة الأولى من التجارب السريرية من لقاح كورونا، وتم تحديد الجرعة الأكثر كفاءة من هذا اللقاح، من خلال الحصول على 100 ملي جرام من خلال حقنتين بينهم أربع أسابيع. 

وتابع "الفقي"، خلال حواره عبر "سكايب"، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن القاح "موديرنا" أحد فرسان الرهان الثلاثة حول العالم في الوقت، لافتَا إلى أن هذا اللقاح هو الأكثر تقدمًا في أمريكا، ويعتمد على إعطاء الإنسان جزء صغير من المادة الجينية للفيروس، لتحفيز جهاز المناعة ضد الفيروس.

الصحة: تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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