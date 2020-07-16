فان دايك: أتحمل خسارة ليفربول من أرسنال.. أحيانا تكون البطل وأحيانا الغبي

عبر الهولندي فرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن حزنه عقب خسارة فريقه اليوم أمام أرسنال بهدف مقابل هدفين في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





فان دايك قال عقب نهاية المباراة :"هكذا هي كرة القدم، أحيانا تكون البطل وأحيانا تكون الغبي".





وأضاف :"ما حدث كان فقدان تركيز لثواني، أنا أتحمل هذه الهزيمة وأتحملها كرجل".





وتابع :"الأهداف التي تلقيناها كانت يجب أن لا تحدث، وكانت هدايا منا".





وزاد :"سنحاول الفوز بالمباراتين الأخيرتين بعد الحصول على راحة لأسبوع".





وواصل :"أن تحقق لقب الدوري هو حلم أصبح حقيقة، أن نرفع الكأس ونحصل على الميداليات سيكون حلمًا بات حقيقة بالنسبة لنا".



