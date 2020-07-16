خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:54 م
أمينة خليل
أمينة خليل
يارا أحمد


أقامت الفنانة أمينة خليل، حفل خطبتها اليوم وذلك بعد نشر صفحة "أراب وود" صورة الخطبة واقتصرت فقط علي الأقارب من العائلتين وارتدت فستان قصير يحمل اللون الابيض.



أبطال مسلسل ليه لا

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎

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