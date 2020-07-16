"التطوير العقارى" تحدد مقترحات عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك

عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى اجتماعا اليوم ناقش مقترحات الغرفة لآلية عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك الذي أطلقته وزارة المالية وحددت مجموعة من المقترحات تمهيدا لتقديمها للجهات المعنية.





قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن المقترحات التى تم مناقشتها تضمنت وضع سقف زمنى قصير لإجراءات الحصول على تمويل عبر المبادرة وإخطار العميل وتحديد خطوات واضحة ومحددة ومعلنة لتجنب المشاكل التى يواجهها العملاء حاليا عند الحصول على تمويل حيث يفقد العملاء حاليا الرغبة فى الشراء جراء التعقيدات وتأخر الرد.





أشار إلى أهمية تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل بتفعيل نظام إقرار المستفيد بصحة البيانات المرفقة وتحمله المسئولية القانونية لصعوبة الحصول على معظم المستندات التى تطلب حاليا كإثبات الدخل وغيره .





وأطلقت وزارة المالية مبادرة إنشاء صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة، ويتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض برأسمال مليارى جنيه.









قال شكرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على أهمية تيسير الإجراءات وأن المبادرة تسهم فى دخول شرائح أخرى لم يكن بمقدورها الاستفادة من المبادرات الحالية لصعوبة الوفاء بالاشتراطات حيث وجه السيد الرئيس رسالة طمأنة للناس بالتعامل مع البنوك دون تخوف وسهولة الإجراءات حيث يهدف الصندوق لتقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض، وبذلك تكون الدولة سعت لتيسيير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، وبالتالي يحد من تكلفة القرض على العميل ويساهم فى تحريك الطلب والاقتصاد.





أوضح أن المقترحات شملت أيضا زيادة سقف قيمة الوحدات التى تستفيد من المبادرة لأكثر من 2.25 مليون جنيه وهو الحد الحالي لمبادرة تمويل متوسطى الدخل وذلك لاستفادة شرائح جديدة من المبادرة وبالتالى تحقيق الهدف منها بتنشيط المبيعات.





أضاف شكرى، أن من المقترحات أيضا تيسر الإجراءات للشركات فى تعاملاتها مع الجهات الحكومية والتى تواجه صعوبة فيها حاليا كطلب حصول الشركة على حق رهن وحدات المشروع وذلك بتحديد فترات زمنية قصيرة للحصول على الموافقات لاستفادة عملائها من المبادرة.





قال إنه يمكن للعملاء الاستفادة من مبادرة السلع المعمرة بضمها إلى الوحدات من خلال توفير وحدات شاملة الأجهزة المنزلية وتقسط على العميل.





أضاف أن الغرفة ستعد مذكرة بهذه المقترحات تمهيدا لعرضها على المسئولين عن الصندوق عقب إعلان تفاصيل آلية عمله.