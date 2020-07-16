أسعار الذهب اليوم الخميس 16-7-2020.. المعدن الأصفر يستمر فى تحقيق المستويات التاريخية

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
ارتفعت اسعار الذهب اليوم الخميس 16-7-2020 في بداية تعاملات سوق الصاغة ومحلات المجوهرات اليوم، ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهًا واحد بعد أن صعد أمس لمستوي تاريخى بعد صعوده  جنيهان بعد أن تخطي سعر الأوقية عالميًا مستوي الـ 1800 دولار وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب على مدار اليوم وجاءت على النحو التالي:


اسعار الذهب الان في مصر 


سعر الذهب عيار 18 :  688.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 :  803 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 :  917.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 6424 جنيه

أسعار الذهب العالمي 

صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع الارتفاع القياسي في حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة والتي تجاوز عدد المصابين داخلها 3.3 مليون شخص، من بين نحو 13 مليون مصاب حول العالم.

لكن جاء ارتفاع المعدن بشكل هامشي مع مكاسب ملحوظة للأسهم خلال التعاملات وسط التفاؤل بشأن إيجاد لقاح للوباء.


ومن جهة أخرى، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تشريع وأمر تنفيذي يحمل الصين المسؤولية بسبب قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين في هونج كونج، كما تخطط واشنطن لفرض حظر على منح التأشيرات لشركات التكنولوجيا الصينية.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، كما صعدت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ 2012.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.02 بالمائة أو ما يعادل 40 سنتاً  ليصل إلى 1813.80 دولار للأوقية.

 

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1811.33 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكة مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.087.

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