تويتر يعلن تعرض عدة حسابات رسمية للاختراق

أعلن موقع تويتر، عن تعرض حسابات رسمية عدة للاختراق من بينها الحساب الرسمي لبيل جيتس، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وتضمنت الحسابات المخترقة، حسابات شركات أوبر وأبل والملياردير بيل جيتس وجيف بيزوس وإيلون ماسك، بالإضافة إلى العديد من مواقع تبادل العملات المشفرة والمواقع الإخبارية. كما تم اختراق الرئيس السابق باراك أوباما ونائب الرئيس السابق جو بايدن، وفقًا لما نقلته عدة وسائل إعلام أمريكية.



