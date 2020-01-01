تويتر يعلن تعرض عدة حسابات رسمية للاختراق
الخميس 16/يوليه/2020 - 01:07 ص
أمنية فوزي
أعلن موقع تويتر، عن تعرض حسابات رسمية عدة للاختراق من بينها الحساب الرسمي لبيل جيتس، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وتضمنت الحسابات المخترقة، حسابات شركات أوبر وأبل والملياردير بيل جيتس وجيف بيزوس وإيلون ماسك، بالإضافة إلى العديد من مواقع تبادل العملات المشفرة والمواقع الإخبارية. كما تم اختراق الرئيس السابق باراك أوباما ونائب الرئيس السابق جو بايدن، وفقًا لما نقلته عدة وسائل إعلام أمريكية.
وقد نشرت الحسابات رسائل تحث متابعيها على إرسال 1000 دولار في صورة عملات "بيتكوين" المشفرة إلى عنوان محدد، ووعدت بمضاعفة المساهمات في المقابل. ويبدو أن الرسائل تستخدم تكتيكًا شائعًا للاحتيال يهدف إلى ابتزاز الأموال من الناس من خلال الوعد الزائف بإرسال مبلغ أكبر مقابل الدفع.
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