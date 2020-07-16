رئيس مجلس القبائل الليبية: نحتاج للقوات المسلحة المصرية لطرد المستعمر التركي (فيديو)









وأضاف: «الجيش التركي يعتمد على جذب المرتزقة من مختلف المناطق»، مردفًا «أتينا إلى القاهرة لنقول نحن ومصر شعب واحد ونريد تحرير ليبيا بالكامل».



وأشار إلى أن الوفد الليبي الذي قدم إلى القاهرة يضم قبائل من المنطقة الغربية.



واختتم: «نقول للعالم أن الأمة العربية لها احترامها، ونوجه رسالة أننا نرفض الاحتلال التركي».







استقبلت القاهرة مساء اليوم، وفدا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، على متن طائرة من بنغازى، في زيارة لمصر لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة، تزامنا مع دعوة مجلس النواب الليبيى، الجيش المصرى للتدخل العسكرى فى ليبيا لحماية الأمن اقومى المصرى والليبى.



وكان مجلس النواب الليبي، دعا القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.





وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.



ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.



وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، إن وفد القبائل الذي وصل إلى مصر اليوم الأربعاء يمثل طوائف الشعب الليبي.وتابع المصباحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الوفد يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن دعمه لمصر»، مردفًا: «نحن في حاجة لدعم القوات المسلحة المصرية لطرد المستعمر التركي الذي يرغب في إعادة العثمانية».