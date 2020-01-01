آخرها طباخ يعمل في المقاهي.. تعرف على أبرز استخدامات "الروبوتات" لمواجهة كورونا

في ظل جائحة كورونا، أصبحت استخدامات الروبوتات الآلية حول العالم لا تقتصر فقط على كونها حداثة وتتطور، ولكن إلى أبعد بكثير من ذلك، حيث أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، نظرًا لأنها غير ناقلة للفيروس، مما جعلها الحل الأمثل الذي لجأ إليه الكثير من دول العالم في مختلف الاستخدامات لمواجهة كورونا.

وترصد بوابة "الفجر" أبرز استخدامات الروبوتات لمواجهة كورونا في السطور التالية:

- روبوت طباخ يعمل في المقاهي لمواجهة كورونا:

نشرت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لروبوت آلي طباخ يعمل في خدمة المقاهي للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث يبحث قطاع الخدمات عن وسائل للحد من الفيروس، ووجدت الكثير من المقاهي الحل حول العالم الحل لدى "الروبوتات"، نظرًا لأن الروبوت جهاز غير معرض للإصابة، وبالتالي لا يمكنه نقل الفيروس، وفي نفس الوقت يستطيع إعداد المشروبات والأطعمة و"السندويتشات" و"السلاطات"، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للزبائن بأعلى معايير السلامة والأمان.





- روبوت آلي يقدم بيرة للزبائن في إسبانيا لمواجهة كورونا:

وبحسب ما ذكرته قناة "يورو نيوز" فإنه يتوفر روبوت آلي Beer Cart في إشبيلية بإسبانيا ويقدم الروبوت الآلي البيرة للزبائن، من غير اختلاط أو احتكاك بين الزبون والعميل في الحانات والمقاهي كإجراء وقائي في إطار مواجهة كورونا للحد من انتشار الفيروس.





- روبوتات آلية للقيام بأعمال النظافة ولبيع الكمامات في سويسرا لمواجهة كورونا:

ذكرت وكالة رويترز أن عددا من المسئولين صرحوا أنه يتوفر للمسافرين في مطار زوريخ وهي من أشهر المدن في سويسرا، عددا من ماكينات "الروبوتات" الآلية للقيام بأعمال النظافة ولبيع الكمامات، كما تتوفر في الأماكن التي يقف فيها الركاب في صفوف قبل صعود الطائرة وذلك للحد من انتشار كوفيد 19.





- روبوتات آلية للقيام بوظائف بسيطة في رواندا لمواجهة كورونا:

تستخدم رواندا "روبوتات" آلية للقيام بوظائف بسيطة مثل قياس درجة حرارة الأشخاص ومتابعة مرضى كوفيد 19، بحسب ما ذكرته وكالات أنباء وقدم هذه الروبوتات الآلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كتبرع لمساعدة الأطباء في مواجهة كوفيد 19، و"الروبوتات" عبارة عن أجهزة بيضاء لها عيون زرقاء وتشبه إلى حد كبير البشر.





وصرح ديفيد توراتسينز وهو طبيب في منشأة بها 75 سريرًا قائلًا: "أجهزة الروبوت الثلاثة أصبحت الآن جزءا من فريق العلاج".





- روبوت آلي للتسوق في الهند لمواجهة كورونا:

كشف موقع "العربية" أن كارثيك فيلايوثام مهندس الكمبيوتر صمم "روبوتًا" آليًا للتسوق نيابة عن الشخص بهدف الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وصممها في يومين تتمثل في صندوق من الورق المقوي يستند على منصة خشبية بأربع عجلات وتبلغ تكلفته حوالي 40 دولارًا.





- أول روبوت آلي على مستوى العالم يجري مسحات للحلق للكشف عن كورونا في الدنمارك:

وتمكن باحثون في جامعة جنوب الدنمارك من تصميم أول روبوت آلي على مستوى العالم يجري مسحات للحلق للكشف عن كوفيد 19، عن طريق استخدام ذراع مطبوع ثلاثي الأبعاد بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".





- روبوت آلي مكافحة تقلص القوى العاملة في اليابان لمواجهة كورونا:

وفي اليابان صممت شركة Mira Robotics "روبوتا" آليًا يسمى Ugo، ووظيفته مكافحة تقلص القوى العاملة في اليابان في إطار مواجهة تهديدات فيروس كورونا التي يمر بها العالم.





- روبوت آلي بتكنولوجيا "5G" في تايلاند لمواجهة كورونا:

وصممت السلطات في تايلاند روبوت آلي بتكنولوجيا "5G" وهو على شكل كلب ويُطلق عليه "k9"، ووظيفته تقديم معقم لليدين للأطفال والمتسوقين في المولات والمراكز التجارية في تايلاند للحد من العدوى بفيروس كورونا، كما يشترك معه اثنين (روبوت) آخرين يُطلق على أحدهما "روك" ووظيفته قياس درجة الحرارة و"ليزا" ووظيفتها تقديم خدمة للزبائن.





- روبوت يعمل في صيدلية مصرية لمواجهة كورونا:

كما استعانت صيدلية مصرية بروبوت آلي بهدف توفير الوقت ومنع الزحام، بالإضافة إلى تجنب الاختلاط بين العميل ومن يتعامل معه في الصيدلية، بحيث لا يوجد لمس للدواء قبل وصوله للعميل للحد من انتشار فيروس كورونا، ويعد هذا الروبوت الآلي الأول في الصيدليات المصرية من نوعه لإعداد الدواء وتوفيره بكل سهولة لمن يرتادون الصيدلية.





- روبوت على هيئة كلب في سنغافورة لمواجهة كورونا:

أطلقت سنغافورة كلب آلي له أربع أرجل قام بتصميمه شركة بوسطن ديناميكس ويعمل عن طريق التحكم عن بُعد وأطلقت عليه اسم "سبوت" ووظيفته أن يطلب ممن يمارسون الرياضة كركوب الدراجات أو الجري أن يحافظوا على بُعد المسافة بينهم.





وبدأ روبوت الكلب الآلي "سبوت" العمل كتجربة في متنزه وسط المدينة، كما يتحدث الروبوت "سبوت" بالإنجليزية قائلا:" دعونا نبقي سنغافورة مكانا صحيا، من أجل سلامتكم وسلامة من حولكم، رجاء ابتعدوا عن بعضكم البعض لمسافة متر واحد على الأقل.. أشكركم".





وتشتمل وظائف روبوت "سبوت" أنه يقدر عدد الموجودين في المتنزهات من خلال إمداده بكاميرات وأدوات تحليل ولكن كما ذكرت السلطات في سنغافورة أنه لن يقوم بتسجيل أية بيانات شخصية للأفراد أو رصد الافراد.





- روبوت آلي في أمريكا للكشف عن انتشار فيروس كورونا في الجو وتوزيع أقنعة واقية من الفيروس:

و في الولايات المتحدة الأمريكية فقد استخدمت روبوتات آلية جديدة تم صنعها بواسطة شركة "بروموبوت" الموجودة في ولاية بنسلفانيا ويبلغ طول الروبوت 5 أقدام وتقوم بوظيفة التجوال في الشوارع بهدف الكشف عن انتشار الفيروس في الجو أو لا ويطرح الروبوت عددًا من الأسئلة على الناس مثل:" هل تعرضت للإصابة بالحمى خلال الـ3 أيام الماضية؟"، وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه سيتم إطلاق الروبوت في عدد من شوارع الولايات.





والوظيفة الثانية للروبوت في أمريكا هي توزيع مجموعة الأقنعة الواقية من فيروس كورونا في ميدان التايمز بأمريكا.





وإلى جانب وظائفه فإنه يقوم بشكل تجريبي في الفترة الأخيرة بتوزيع الأدوية على المرضى في مستشفى ميداني.









- روبوت في الصين لمواجهة كورونا:

تعتبر الصين هي أول الدول التي قامت باستخدام الروبوت الآلي بهدف مواجهة فيروس كورونا في الصين والروبوت على هيئة إنسان آلي وظيفته منع النزلاء بأحد الفنادق من أن يخرجوا من غرفهم لمدة أسبوعين أي فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا كوفيد 19، بالإضافة إلى أن الروبوت الآلي هو المسموح له فقط بالتجول في الممرات.



