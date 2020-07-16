زيدان: مباراة فياريال الأصعب لريال مدريد في الليجا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد على صعوبة مباراة فريقه ضد فياريال غدا الخميس في الليجا.


وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة الحاسمة المقررة الخميس، في الجولة 37 من الليجا، وقبل الأخيرة، قال زيدان إن "فياريال فريق أظهر أنه يعرف كيف يلعب وهو خصم صعب للغاية، غداً ستكون أصعب مباراة بين المواجهات الأخيرة التي خضناها".


ويحتل الريال الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي سيستقبل هو الآخر في نفس التوقيت أوساسونا على ملعب كامب نو.


ويسعى "الميرينجي" لحصد لقبه الـ34 في تاريخه، والثاني له مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد موسم (2016-17).


وطلب المدرب من فريقه أن يعزل نفسه عن كل شيء ولا يتأثر بما يقال حول حصد اللقب دون احتفال، وقال: "لدينا مباراة وهناك الكثير من الضجيج حول الفريق بشأن الاحتفال والعطلات، علينا أن نركز طاقتنا على اللقاء ولا شيء آخر سواه لأنه في النهاية هناك الكثير من الأحاديث في الخارج لكننا جميعا هنا نفكر فقط في فياريال".


وعن المباراة، ألمح زيدان إلى أنه يمكن أن يمنح البلجيكي إيدن هازارد دقائق مرة أخرى، مؤكداً: "الحقيقة هي أنه بات في حالة أفضل، إنه بخير، لم يعد يشعر بالآلام التي كانت تزعجه قبل بضعة أيام، وهو أمر جيد بالنسبة لنا، الشيء المهم هو أن إيدن في حالة جيدة جداً".


ونفى "زيزو" وجود شعور بالنشوة في غرفة خلع الملابس كون الفريق قد أصبح على بعد خطوة واحدة من لقب الدوري، وقال دون رغبة في استباق الأحداث، مع احترام الخصمين الباقيين في طريقه، فياريال وليغانيس: "كلا على الإطلاق، الشيء الجميل هو الطاقة التي نشعر بها كل اليوم، وهذا هو ما يحفزنا على مواجهة ما تبقى، نحن لا نعرف ماذا سيحدث حتى يحدث".


وأكد: "هنا نفكر فقط في الفوز، وهذا هو ما يحفزنا، نحن نعد أنفسنا لذلك ولا شيء غيره، سنقاتل حتى الموت كما فعلنا في جميع المباريات".


وبالحديث عن لاعبيه، أثنى زيدان على مستوى الكرواتي لوكا مودريتش، معرباً عن أمله في استمرار لاعب الوسط، وقال: "أهم شيء هو ما يشعر به وما يريد أن يفعله، في سن الرابعة والثلاثين اعتزلت كرة القدم لكن لوكا بالتأكيد يريد الاستمرار، إنه يقدم موسماً جيداً للغاية، ونحن نعرف قيمة هذا اللاعب ونستمتع به".

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