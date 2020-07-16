عبد الرحمن أبو زهرة: محمود الجندى مات محسوراً من الوسط الفنى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

أعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف"، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركته الفنية فى المستقبل ستكون بأدور رئيسية وليست شرفية، وتابع:"مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملو مع محمود الجندى".


وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفنان محمود الجندى مات محصور من الوسط الفنى، وتابع"لأن مكنوش يقيموه كويس"،مشيرًا إلى أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" فى العمل الفنى بضيف "القرف"، مضيفًا:"أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت".


تحدث الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن قرار لطفي لبيب بالإعتزال،قائلا: "انا عندي حالة أخطر من لطفي لبيب عندي اكتئاب واحساس بغربة والعالم اللي حواليا مش فاهمني".

واضاف عبد الرحمن أبو زهرة من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، قائلا: "أن جميع المخرجين بمصر لم يكونو موجودون عندما كان هو يمثل"،"مهملين اهمال كبير انا كوميديان الدرجة الاولى معرفش ليه هما بيجيبولي ادوار مش مناسبة".

وتابع متحدثا عن أعماله الفنية التي تقدم له،قائلا: "احتفل بمرور 60 عاما على احترافه التمثيل، انا من النوع اللي ممثلش يطق يموت،انا قعدت 40 سنة مفيش مسرحية الا وانا بعملها انا بعشق المسرح والتليفزيون والإذاعة شايف مخرجين كانو كبار قاعدين في بيتهم،زي محمد فاضل زي إنعام محمد علي،أنا مش شايف مطربين ولا شعراء، محدش بيسأل عليا كلهم الله يرحمهم".




وعبر عن الشئ الذي يجعله يخرج من الإكتئاب،هو أن يقوم بتمثيل دور كوميدي،قائلا: "أنا مش عارف الجيل الجديد مبفتحش التليفزيون من الشباب أحمد السقا".




وذكر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أنه يفكر في الإعتزال، قائلا أن الكورونا يمكن أن تكون هي السبب في هذه الراحة الفنية وأضاف أنه ملتزم بالحجر المنزلي.

ووجه "أبو زهرة" رسالة للمنتجين قائلا: "في واحد اسمه عبد الرحمن أبو زهرة عاوز ياخد دور كوميدي،محدش بيبصلي على إني كوميديان"، وتابع أنه فقد زوجته من شهر قائلا: "كانت قصة حب وفكرت أروح لدكتور نفساني بعد وفاتها بقالنا 56 سنة،كنت كل يوم يعدي علينا كان حبنا يزداد".

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