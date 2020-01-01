تراجع قياسي بثقة المستهلكين حول العالم في الربع الثاني

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
كشف مسح لمجلس المؤتمرات صادر اليوم الأربعاء، عن تراجع ثقة المستهلكين حول العالم من 106 نقطة إلى 92 نقطة خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي على أساس فصلي.

وتعتبر وتيرة الهبوط الفصلية البالغة 14 نقطة الأكبر منذ بدء جمع البيانات في الربع الأول من عام 2005.

وأضاف المسح أن العلامات المبكرة على التعافي الاقتصادي في العديد من الأسواق لا تشير بالضرورة إلى التعافي السريع لثقة المستهلك في الأشهر المقبلة.

وأشار المسح، الذي أُجري عبر الانترنت وشمل 33 ألف مستهلك في 68 دولة إلى أن التعافي سيكون بطيئاً.

وأضاف المسح أن الثقة في الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة ومعظم أوروبا من المتوقع أن تظل ضعيفة لفترة طويلة بسبب عدم اليقين بشأن الوظائف والدخل، وانعدام الثقة في قدرة الحكومة على السيطرة على الوباء.

ومن بين الاقتصادات الكبرى، من المتوقع أن تشهد الثقة في ألمانيا والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا تعافياً بسرعة كبيرة، بحسب المسح.

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