نجم ليل يقترب من نابولي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النيجيري فيكتور أوسيمين نجم هجوم ليل الفرنسي أصبح قريبًا للغاية من الإنتقال إلى صفوف نابولي الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة Sky Italia أن النجم المهاجم الشاب حلّ المشاكل التي كان تمنع إنتقاله إلى نابولي وأصبح الآن على وشك الإنضمام إلى صفوف الفريق الإيطالي.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن الصفقة ستكلف خزائن نابولي حوالي 81 مليون يورو لذلك سيتوجب على النادي الإيطالي بيع بعض اللاعبين في الصيف الحالي.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن العديد من الأسماء ارتبطت بالرحيل عن صفوف نابولي في الصيف الحالي على رأسهم السنفالي خاليدو كوليبالي المطلوب في ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي كما أن البولندي أركاديوش ميليك مطلوب في يوفنتوس.

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