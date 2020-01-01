عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف نتيجة تحليل كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:14 م
عبدالرحمن ابو زهرة
عبدالرحمن ابو زهرة
مي مرسي
تحدث الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن تصريحاته أمس بأنه يفكر في الاعتزال، وأنه يعيش حالة اكتئاب موضحا أنه يعيش هذه الحالة بسبب ظروف منزلية وهي وفاة زوجته الذي عاش معها قصة حب طويلة وعميقة.

وأضاف الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من خلال مكالمة فيديو مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامج "التاسعة"، أنه يوجد فرق بين التفكير في الاعتزال، وأخذ القرار حيث أنه فكر فقط في ذلك.

وذكر الفنان "أبو زهرة"، متحدثا عن حياته في ظل فيروس كورونا المستجد، قائلا أنه التزم بتعليمات وائل الإبراشي من حيث مواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الإحترازية ضد هذا الفيروس، وتابع أنه قام بإجراء مسحة وتحليل كورونا بسبب أن حفيده كان يعاني من بعض الأعراض ولكن ظهرت النتائج سلبية.

وقال عبد الرحمن أبو زهرة أنه تحدى فيروس كورونا، من خلال تحديه للمل وممارسته رياضة اليوجا،وحفاظه على نفسه قائلا: "أي حد بييجي بقوله اقف عندك بيخاف ويمشي".

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